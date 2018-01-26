За развитие минерально-сырьевой базы цветной металлургии.

Министерство природных ресурсов и экологии России отметило нагрудным знаком "Первооткрыватель месторождения" президента Русской медной компании (РМК) Всеволода Левина, заместителя генерального директора Томинского горно-обогатительного комбината (Томинский ГОК) Николая Джемилева и главного специалиста отдела недропользования РМК Сергея Сарычева. Все они удостоились награды за открытие и разведку Томинского месторождения медно-порфировых руд в Челябинской области. В число обладателей почетного знака за большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы России вошли и другие видные представители отечественной геологоразведки и горнодобывающей отрасли.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, Томинское месторождение медно-порфировых руд в Сосновском районе Южного Урала было открыто в 1957 году. Оно входит в число 50 самых крупных месторождений мира - запасы руды оцениваются в 660 миллионов тонн.

Старт разработке Томинского месторождения меди в июле 2017 года дали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Торжественная церемония состоялась в рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2017".

РМК строит на месторождении Томинский горно-обогатительный комбинат. Он станет одним из самых современных и масштабных проектов в российской горнодобывающей отрасли.

Стоит отметить, что знаком "Первооткрыватель месторождения" отмечают открывших или разведавших неизвестное ранее месторождение, имеющее промышленную ценность. Кроме того, им награждают специалистов, выявивших дополнительные запасы полезных ископаемых в новых, имеющих самостоятельное значение залежах, рудных телах, участках или месторождениях, что существенно увеличило их промышленную ценность.