×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сотрудники РМК получили награды Минприроды РФ25 января в 17:43

  • Текст

За развитие минерально-сырьевой базы цветной металлургии.

Министерство природных ресурсов и экологии России отметило нагрудным знаком "Первооткрыватель месторождения" президента Русской медной компании (РМК) Всеволода Левина, заместителя генерального директора Томинского горно-обогатительного комбината (Томинский ГОК) Николая Джемилева и главного специалиста отдела недропользования РМК Сергея Сарычева. Все они удостоились награды за открытие и разведку Томинского месторождения медно-порфировых руд в Челябинской области. В число обладателей почетного знака за большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы России вошли и другие видные представители отечественной геологоразведки и горнодобывающей отрасли.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, Томинское месторождение медно-порфировых руд в Сосновском районе Южного Урала было открыто в 1957 году. Оно входит в число 50 самых крупных месторождений мира - запасы руды оцениваются в 660 миллионов тонн.

Старт разработке Томинского месторождения меди в июле 2017 года дали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Торжественная церемония состоялась в рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2017".

РМК строит на месторождении Томинский горно-обогатительный комбинат. Он станет одним из самых современных и масштабных проектов в российской горнодобывающей отрасли.

Стоит отметить, что знаком "Первооткрыватель месторождения" отмечают открывших или разведавших неизвестное ранее месторождение, имеющее промышленную ценность. Кроме того, им награждают специалистов, выявивших дополнительные запасы полезных ископаемых в новых, имеющих самостоятельное значение залежах, рудных телах, участках или месторождениях, что существенно увеличило их промышленную ценность.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×