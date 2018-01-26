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ЕВРАЗ НТМК расширил ассортимент продукции25 января в 16:39

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Новым видом швеллера.

Рельсобалочный цех ЕВРАЗ НТМК освоили производство нового металлического профиля – швеллера 30П. В январе 2018 года была выпущена первая партия металлопроката для строительных объектов Санкт-Петербурга и Московской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, горячекатаный швеллер высотой 300 миллиметров с параллельными гранями полок обладает высокими показателями жесткости. Он применяется при возведении конструкций, испытывающих высокие нагрузки в процессе эксплуатации.

Профиль активно применяется при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, а также в машиностроении. По желанию заказчика швеллеры могут изготавливаться из привычных марок или новых С390, С440, 15ХСНД.

Швеллеры с высотой стенки от 160 до 400 миллиметров производятся в рельсобалочном и крупносортном цехах ЕВРАЗ НТМК.

В 2017 году на комбинате было освоено 15 новых профилеразмеров строительной балки, девять новых конструкций железнодорожных колес, три профилеразмера швеллеров, два типоразмера крановых рельсов и три типоразмера круглого проката. В текущем году предприятие продолжит освоение новых видов продукции.

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