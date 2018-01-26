В 2017 году.

В Свердловской области в 2017 году было выявлено пять антиконкурентных соглашений - так называемых картелей. С 2016-го их число увеличилось более, чем в два раза. Несмотря на рост выявляемости, "умирать" картели не собираются. И доказывать сговоры становится все сложнее.

"Те, кто ранее сговаривались, уже знают, что делать не нужно, и, скорее всего, будут изобретать новые схемы", - сообщила "Уралинформбюро" заместитель руководителя - начальник отдела ограничения монополистической деятельности Свердловского УФАС России Екатерина Воробьева.

Выявленные в минувшем году антиконкурентные соглашения были связаны со сговором на торгах и электронных аукционах. Два из них относятся к сфере поставок медицинских изделий (шовные хирургические материалы), еще два – к сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, и один - к оказанию услуг по обеспечению питанием иностранных граждан и лиц без гражданства.

Екатерина Воробьева подчеркнула, что каждое дело уникально и требует своей совокупности доказательств: "Применительно к сговорам на торгах и на открытых аукционах есть три распространенных доказательства. Во-первых, подача заявок участниками с одного IP-адреса. Во-вторых, участие в торгах в качестве группы лиц. В-третьих, подача заявок с одинаковым наименованием и с одинаковым содержанием, вплоть до таких составляющих, как точки, запятые, слова, орфографические ошибки".

Три участника картеля избежали сурового наказания, придя в УФАС с повинной.

Доказать наличие картельного сговора бывает очень сложно - потенциальные нарушители не торопятся нести документы, подтверждающие запрещенные договоренности. Тем не менее, прецеденты есть. Так, в 2017 году три участника картеля пришли в свердловский УФАС с повинной и, как следствие, избежали сурового наказания.

"Участники картеля написали заявление, что приняли участие в сговоре в целях того, чтобы одному из них победить в аукционе с практически начальной ценой контракта. Законом им такое право предоставлено: первый, кто заявился и выполнил ряд условий, освобождается от административной ответственности. Два других получают штраф в минимальном размере – 100 тысяч рублей", - пояснила специалист УФАС.

Те, кого антимонопольщики "ловят за руки", отвечают рублем. Общая сумма штрафа по всем делам в 2017 году составила свыше 61 миллиона рублей, к административной ответственности привлечено 13 юридических лиц. По пяти юрлицам дела переданы в полицию – решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Неудивительно, что коммерсанты, заполучившие многомиллионные контракты с нарушением антимонопольного законодательства, пытаются избежать ответственности. Так, пятеро участников двух картелей, связанных со строительством дорог (АО "Мелиострой", ООО "СУ5ГРУПП", ООО "Стройспецмонтаж-2000", ООО СК "Вектор", ООО "Рокада"), не согласились с решением свердловских антимонопольщиков и обратились в федеральный ФАС. Не получив там поддержки, бизнесмены подали иск в Арбитражный суд Свердловской области.

Для добросовестных бизнесменов намеренно создается отпугивающая ситуация.

Участники картелей придумывают все новые способы "отмыть" контракт. Те, кто чтут "традиции", выбирают "таран" - распространенную и ставшую классической схему.

"Участвуя в открытом конкурсе, одно из находящихся в сговоре лиц делает ценовое предложение, максимально снижая начальную цену контракта - вплоть до 90%. Соответственно, добросовестные участники конкурса отказываются от ценовых предложений – они понимают, что по оставшейся марже не смогут качественно исполнить контракт. Впоследствии организация, сделавшая максимально низкое ценовое предложение, выбывает их конкурса, поскольку целенаправленно подает документы с ошибками, а победу одерживает тот, кто был с ней в сговоре. Для добросовестных участников намеренно создается отпугивающая ситуация", - рассказала Екатерина Воробьева, отметив, что в Свердловской области также распространена схема картельных сговоров, когда несколько компаний договариваются между собой о поддержании цены на торгах.

Стоит напомнить, что в сентябре 2017 года активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) нашли признаки двух крупных многолетних сговоров компаний на торгах по поставке питания в детские учреждения Среднего Урала. Общая сумма выигранных аукционов составила свыше 2 миллиардов рублей. По версии фронтовиков, 1,35 миллиарда рублей пришлось на сговор трех компаний – ООО "АППЕТИТ", ООО "АППЕТИТ-ПЛЮС" и ООО "В АППЕТИТ". С 2011-го по 2017 годы они поочередно выигрывали на торгах, в итоге заключив 391 контракт, некоторые из которых предполагают поставки до 2021 года.

"У всех трех компаний один директор, в двух он является еще и учредителем, большинство торгов проходит без снижения, зачастую в торгах участвует единственный участник. Правда, несколько раз с компаниями на аукционы выходила не связанная с ними компания ООО "БАКАЛЕЯ", но никогда не выигрывала – возможно, просто создавала видимость конкуренции", – сообщил координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы РФ Антон Гетта.

Екатерина Воробьева пояснила, что полученная из ОНФ информация в настоящее время находится в стадии анализа. "Пока мы собираем доказательства, которые нужны для того, чтобы признать нарушение", - сообщила специалист УФАС, уточнив, что дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждается только по тем нарушениям, срок давности которых не превышает трех лет.

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