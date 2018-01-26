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Куйвашев дал Орлову неделю на решение большой проблемы25 января в 16:55

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Маленьких торговых точек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона проработать вопрос о мерах поддержки магазинов в отдаленных населенных пунктах. Речь идет о поселениях с населением до 100 человек, передает "Уралинформбюро".

На бедственное положение торговых точек в небольших населенных пунктах 25 января на заседании областного кабмина пожаловался управляющий администрацией Восточного управленческого округа Николай Клевец.

"[Супермаркеты] уже пришли во все районные центры, скоро придут на центральные усадьбы наших сельских советов. Беспокоит судьба маленьких магазинов в деревнях", - заявил он.

По словам чиновника, раньше кооперативам оказывали поддержку за доставку продукции в отдаленные и труднодоступные места, однако сейчас ее нет. В некоторых селах малые торговые точки уже закрылись, подытожил Клевец.

На проработку вопроса о мерах поддержки Куйвашев дал неделю. Ответственным за это он назначил своего первого заместителя Алексея Орлова.

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