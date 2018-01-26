Если жильцы хотят прямой договор.

Госдума РФ лишила ресурсоснабжающие компании права налагать вето на решение собственников жилья, желающих заключить с этими компаниями прямые договоры на поставку услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Соответствующие поправки к законопроекту о переходе собственников на прямые договоры внес 25 января Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Теперь ничто не мешает жильцам расплачиваться за поставленные ресурсы непосредственно с поставщиками, минуя управляющие компании.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, законопроект предусматривает возможность заключения прямых договоров между поставщиками и потребителями услуг, если за это проголосовало общее собрание собственников помещений многоквартирного дома.

В таком случае ресурсоснабжающая организация должна обеспечить реализацию таких расчетов в срок 3 месяца. Также дом могут перевести на прямой договор в принудительном порядке, если судом зафиксирована двукратная задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией.

"Исключение "права вето" ресурсоснабжающей компании на решение собственников о переходе на прямые договора поможет сделать рынок управления жильем экономически неинтересным для недобросовестных УК, которые ранее боролись за этот рынок лишь с целью обогащения на чужом финансовом потоке", - цитирует пресс-служба Минстроя РФ мнение главы ведомства Михаила Меня.

По данным Росстата на второй квартал 2017 года, объем задолженности управляющих организаций составил почти 250 миллиардов рублей, которые были собраны управляющими компаниями с потребителей, но не перечислены ресурсоснабжающим компаниям.

Следует заметить, что практика прямых договор — не единственная новация, которую в 2018 году планируют ввести в Жилищный кодекс РФ. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", поправки в Кодекс предполагают коренную трансформацию взаимоотношений между управляющими компаниями, поставщиками коммунальных услуг и собственниками жилья.

В частности, в закон вводится понятие "грубое нарушение лицензионных требований", за которое УК будут наказывать максимально строго. А управляющие компании, бросившие свои дома на шесть месяцев и более, будут лишены лицензий. Сами же лицензии станут выдаваться на 5-летний срок, после чего УК придется пройти через процедуру переаттестации.

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