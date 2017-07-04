Роспан нашел перспективное решение кадрового вопросаСегодня в 11:23
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И опробовал его на практике.
С 2017 года в АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" проводятся мероприятия по отбору выпускников вузов по программе "Перспектива". Она определяет порядок отбора и оценки кандидатов на трудоустройство в Общество в качестве молодых специалистов и позволяет выявить и "рекрутировать" перспективных студентов в далеких от Заполярья ведущих вузах России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
Руководитель группы по молодежной политике АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Наталья Боярских пояснила, что данный проект включает четыре основных этапа и проводится как в дистанционной форме, так и при непосредственном общении кандидатов с экспертами. Решение о признании победителем конкурса принимается комиссией.
Первый этап — выездные встречи с преподавателями и студентами высших учебных заведений. Руководители структурных подразделений рассказывают учащимся о деятельности предприятия, льготах и гарантиях для работников Общества, а также условиях прохождения конкурсных процедур. Параллельно определяется дата завершения сбора необходимой информации от конкурсантов — в 2018 году резюме принимают до 15 марта.
Во второй тур проходят будущие выпускники вуза в соответствии с ранее определенной потребностью предприятия по заявленным направлениям. Учитывается все: очная форма обучения по профильным направлениям, средний балл по диплому не ниже 4,5 (подтверждается выпиской из учебной ведомости), наличие удостоверения по рабочей профессии.
Данный этап является самым сложным, здесь проводится оценка вербальных и аналитических способностей, профессиональное тестирование, оценка по компетенциям для молодых специалистов. Также их ждут деловая оценочная игра и собеседование с экспертами.
Следующий этап определяет финалистов, у которых руководители профильного направления будут присутствовать на заседаниях аттестационных комиссий по защите дипломных работ и вручат сертификат на право трудоустройства в АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ". Завершающим аккордом становится трудоустройство в Общество.
Эффективность программы проверена на практике — в 2017 году с ее помощью 11 выпускников вузов, по большей части строительной специальности, стали членами трудового коллектива Роспана. В этом году на предприятии ждут 12 молодых специалистов, владеющих такими актуальными профессиями, как оператор по добыче нефти и газа, оператор по исследованию скважин, оператор товарный, лаборант химического анализа, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Роспан планирует продолжить сотрудничество с Тюменским индустриальным университетом, РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина и Санкт-Петербургским горным университетом. Опыт прошлого года доказал готовность студентов престижных вузов побороться за право трудоустройства в АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", где реализуется обширная программа по работе с молодыми специалистами, призванная способствовать их профессиональному росту, научно-технической деятельности и адаптации в коллективе.
Трудоустроившись в Роспан в период его динамичного развития, освоения новых месторождений, ввода в эксплуатацию уникальных объектов, выпускники имеют прекрасный шанс наработать бесценный опыт, стать конкурентноспособными на рынке труда не только России, но и за рубежом.
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