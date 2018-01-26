Красную икру отправят на анализ ДНКСегодня в 12:03
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По новому ГОСТу.
Росстандарт разработал новые ГОСТы для гречки, риса, икры и сливочного масла. В них ужесточены требования к качеству продуктов, пишут "Известия".
Например, джуса (жидкость, которая образуется при лопанье икринок) в банке красной икры по новому стандарту должно быть не более 5%, соли – в районе 7%. Еще одно нововведение для производителей деликатеса – обязательный анализ ДНК. По нему икринки соотнесут с определенным видом рыб.
Несладко придется и изготовителям гречки. Им придется соблюдать требования по кислотному числу жира в продукте и следить за плесенью в упаковке и испорченными ядрами (не более 0,1% от всего объема). Похожие стандарты качества ждут и рис. В упаковке с продуктом доброкачественных ядер отныне будет не менее 99,7%.
При применении нового ГОСТа сливочное масло станет более термоустойчивым - не будет "течь" в течение всего срока годности.
Стоит отметить, что новые стандарты качества, применяемые к икре, гречке, маслу и рису, заработают весной 2021 года, а с марта этого года начнется их апробация, передает "Уралинформбюро".
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