В ходе капремонта.

Свыше четырех тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировано в Свердловской области начиная с 2015 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Соответствующие цифры озвучил на недавнем совещании с участием министра энергетики и ЖКХ Среднего Урала Николая Смирнова глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

По его словам, общая площадь отремонтированного на Среднем Урале жилья составила за указанный период 7,5 миллиона квадратных метров, а затраты на выполнение программы превысили 14 миллиардов рублей. Это позволило улучшить жилищные условия 147 700 свердловчан.

Пик работ по капремонту пришелся на 2017 год: приведено в порядок 2 408 жилых домов, то есть больше половины от итоговых показателей. "Один из самых больших подарков в этом отношении получили жители Североуральска: в конце декабря в городе был замен последний изношенный лифт", — заверил министра Станислав Суханов.

Стоит отметить, что на 2018-2020 годы у регионального фонда капремонта не менее серьезные планы. В этот период планируется привести в порядок 4 187 многоквартирных дома, потратив на это 21 миллиард рублей. Из них 7,7 миллиарда потратят в 2018 году, отремонтировав 1 467 жилых зданий.

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