Самые дорогие подержанные авто на Урале продают в Екатеринбурге26 января в 14:40
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В фаворе семилетние "Лады".
За минувший год средняя стоимость машин с пробегом в Екатеринбурге выросла на 9% - до 541 тысячи рублей. Это на 18% выше средней цены в Уральском федеральном округе - 457 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сервиса Avito.
Чаще всего жители уральской столицы интересовались машинами старше семи лет, за которые просили в среднем 337 тысяч рублей (67%). На втором месте по уровню спроса - 4-5-летние авто ценой около 749 тысяч (14%). Замыкают тройку лидеров 6-7-летние железные кони стоимостью порядка 603 тысяч рублей.
82% покупателей интересовались машинами среднего и малого класса, а также кроссоверами и семейными автомобилями. В среднем по России этот показатель чуть ниже - 81%.
Традиционно популярностью пользуется продукция АвтоВАЗа. На объявления о продаже "Лад" средней стоимостью 174 тысячи рублей пришлось 26% просмотров.
За 116 тысяч в Екатеринбурге можно стать хозяином Daewoo, за 432 тысячи - приобрести Ford, а за 538 тысяч - Hyundai. Дороже обойдется Toyota - 812 тысяч рублей.
В целом за 2017 год пользователи Avito реализовали через сайт 2,2 миллиона автомобилей, что составляет 41% от общего объема российского рынка машин с пробегом. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 2,7%.
"Рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал умеренный рост. При этом драйвером роста стали компактные и недорогие автомобили, привлекающие, прежде всего, своей доступностью: в сегментах компактных городских седанов (С и B) наблюдалось превышение спроса над предложением. Также спрос стимулировало снижение ставок по кредитам, в том числе потребительским, которые зачастую используются для приобретения автомобилей. Среди сдерживающих факторов роста рынка стоит отметить постепенное восстановление спроса на новые автомобили, а также сокращение предложения "свежих" машин в возрасте до 3 лет – многие автовладельцы увеличивают сроки владения авто", - отметил руководитель "Avito Авто" Сергей Литвиненко.
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