Свердловский бюджет пересчитал стоимость стройки26 января в 14:48
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Школ, сетей и "Эрмитажа".
Свердловские власти до 2024 года собираются потратить на нужды строительного комплекса свыше 57 миллиардов рублей. Соответствующее постановление размещено на сайте областного Минстроя, сообщает "Уралинформбюро".
Среди мероприятий, намеченных к реализации по данной программе, — переселение граждан из аварийного жилья, выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, возведение объектов социальной сферы в рамках комплексного освоения территорий, обустройство индустриальных парков.
Кроме того, предусмотрено выделение средств для обустройства коммунальной инфраструктуры для массового жилищного строительства эконом-класса, а также субсидирование граждан из "льготного списка" на улучшение жилищных условий.
В постановлении перечислены и конкретные объекты, которые планируется построить за бюджетный счет. Среди них завод по производству кирпича в Невьянске и предприятия по производству цемента и извести в Нижнесергинском районе.
В 2018-2019 годах предполагается выделить 52,2 миллиона рублей на прокладку трасс тепло-и водоснабжения для строящегося в Каменске-Уральском микрорайона "Южный", 822,6 миллиона - на завершение строительства школы в микрорайоне "Солнечном" (Екатеринбург) и 185,9 миллиона — на возведение детского сада на 250 мест в районе Академическом.
Около 472 миллионов рублей пойдет на строительство Дворца детского технического творчества в Верхней Пышме. Кроме того, на 2018 год запланировано выделение 300 миллионов рублей на завершение реконструкции школы №1 на Верх-Исетском бульваре в Екатеринбурге.
Школьное строительство намечено и в других городах региона. Так, в 2018-2020 годах крупные бюджетные ассигнования на развитие сети общеобразовательных школ будут направлены в Верхнюю Пышму, Кировград, Ревду, Каменск-Уральский, Невьянск, Новую Лялю и поселок Баранчинский.
Отдельной строкой обозначены в постановлении расходы на возведение в Екатеринбурге культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". На этот объект в 2018-2019 годах областной и городской бюджеты собираются выделить свыше 400 миллионов рублей.
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