РМК поделилась опытом решения социальных проблем в Давосе26 января в 15:41
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На Всемирном экономическом форуме.
Русская медная компания представила программы социальной ответственности на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности холдинга Анна Шабарова приняла участие в дискуссии "Новые вызовы в социально-экономической сфере и успешные практики их преодоления". Обсуждение состоялось 25 января 2018 года в рамках программы мероприятий "Русского дома" – официальной российской резиденции на ВЭФ.
А.Шабарова рассказала экспертам российских и международных филантропических организаций и фондов об основах социальной политики РМК. Последняя направлена на улучшение качества жизни в регионах присутствия производств компании, а также обеспечение социальной безопасности, профилактику и предотвращение социальных проблем.
"Предприятия РМК проводят проактивную социальную политику, начиная от поддержки дошкольного образования и заканчивая заботой о ветеранах. Комплексный подход к улучшению качества жизни на территориях присутствия РМК помогает нам на локальном уровне решать такие глобальные социальные проблемы, как утечка талантов, безработица, демографический кризис, загрязнение окружающей среды, детская и подростковая беспризорность и преступность", - отметила она.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, за 2017 год на реализацию социально значимых проектов холдинг направил порядка 900 миллионов рублей. РМК удостоилась специальной премии всероссийского конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности − 2017" в номинации "За наибольший прогресс". Ее вручают компаниям, добившимся наилучших результатов в области благотворительности и системной социальной политики по итогам года.
Кроме того, за внедрение новых социальных технологий, способствующих вовлечению местных сообществ в преображение городской среды, РМК получила диплом Ассоциации грантодающих организаций "Форум Доноров" и вошла в число 38 ее участников.
Стоит отметить, что открытая панельная сессия "Новые вызовы в социально-экономической сфере и успешные практики их преодоления" прошла при экспертной поддержке фонда "Росконгресс" и при участии членов АГО "Форум Доноров".
Всемирный экономический форум в Давосе (World Economic Forum) проводится в 1971 года и является площадкой для обсуждения главных стратегических и острых мировых тем и событий, напрямую влияющих на судьбы человечества. Участниками форума ежегодно становятся главы государств, ведущие политические деятели, представители научных и деловых кругов различных стран и международных организаций.
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