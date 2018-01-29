10-миллионную.

Стан 2000 холодной прокатки Магнитогорского металлургического комбината произвел 10-миллионную тонну продукции. Один из самых современных и высокотехнологичных агрегатов предприятия был запущен в 2011 году.

Стан 2000 производительностью 2,1 миллиона тонн в год - сердце комплекса холодной прокатки листопрокатного цеха №11 ПАО "ММК". Комплекс выпускает холоднокатаный и оцинкованный прокат для автомобилестроения, производителей бытовой техники и строительной отрасли.

Его запускали в два этапа: сначала стан 2000 и непрерывно-травильную линию, а через год агрегат непрерывного горячего оцинкования и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

За семь лет продукция стана 2000 получила высокую оценку и одобрение со стороны АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, КамАЗа и иностранных автоконцернов, локализующих свои мощности в России, среди которых Ford, Volkswagen, Renault, Nissan.

На запуске комплекса президент РФ Владимир Путин отметил, что агрегат имеет не только большое региональное, но и федеральное значение. "Это действительно большое событие, и не только для Магнитки, а вообще для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны", - подчеркнул он.