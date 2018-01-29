За 2017 год.

Свердловские предприниматели в 2017 году чаще всего жаловались на налоговое администрирование и неоплату по исполненным контрактам, полученным через систему госзакупок. Соответствующие данные содержатся в ежегодном докладе регионального бизнес-омбудсмена Елены Артюх, сообщает "Уралинформбюро".

Далее в рейтинге жалоб идут деятельность правоохранительных органов, прокуратуры и неисполнение судебных решений. Замыкают список государственный и муниципальный контроль.

57% предпринимателей отметили, что в минувшем году экономика их бизнеса ухудшилась. 93% заявили об усложнении условий его ведения.

1 февраля Артюх представит доклад губернатору Евгению Куйвашеву, федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову, а также в областные Заксобрание, правительство и Уставный суд.