Пообещал министр Волков.

В 2018 году в Свердловской области будет введено в строй 15 проблемных долевых объектов. Такой прогноз сделал 29 января глава областного минстроя Михаил Волков, сообщает "Уралинформбюро".

По словам главы ведомства, на территории региона в 2017 году было зарегистрировано 25 долевых долгостроев, официально признанных "проблемными" - как замороженные, так и "вялотекущие" стройки.

Реализуя утвержденную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым "дорожную карту", региональные власти с помощью привлеченных инвесторов смогли до конца 2017 года ввести в строй 5 таких объектов, напомнил Волков. Среди них — долгострои в Березовском и Нижнем Тагиле, дом на улице Червонной, 1-й блок ЖК "Западный" на улице Очеретина, а также жилой комплекс "На Постовского" в Екатеринбурге. Как ожидается, 780 человек получили долгожданное жилье.

"Мы сознательно не стали делить пострадавших граждан на дольщиков и пайщиков, хотя в некоторых регионах власти пошли именно по такому пути и учитывали лишь граждан, подпадающих под действие федерального закона 214-ФЗ", — признался глава регионального минстроя.

При этом он заверил, что в текущем году планируется завершить работы на 15 проблемных объектах, а в 2019 году сдать остальные 5. Таким образом, к 2020 году долевых долгостроев на территории Свердловской области не останется, пообещал Михаил Волков.

Отдельно министр заострил внимание на ситуации вокруг проблемной строки на Щербакова, 20. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на этом объекте будет реализована схема обмена недостроенных квартир на жилье в домах по улице Рощинской. Посредником выступит САИЖК.

Пока на такой вариант согласились 76 из 100 дольщиков. Тем же, кто отказался от процедуры обмена, придется ждать окончания процедуры банкротства прежнего застройщика ООО "Рубикон-Аэро Инвест" и поиска нового инвестора.

"Мы все равно будет достраивать этот объект, просто ответственность за него теперь лежит на САИЖК, — пояснил глава областного минстроя. — Мы ставим задачу сформировать порядок строительства этого дома через процедуру банкротства [прежнего застройщика]. Поэтому мы собираемся помогать арбитражному управляющему в предотвращении попыток вывести земельные участки с этой стройки".

Волков также озвучил примерную стоимость достройки самых известных проблемных долевых объектов. Так, ЖК "Кольцовский" (ул. Бахчиванджи, 15) обойдется в сумму порядка 179 миллионов рублей, ЖК "Кольцовсвкий дворик" — примерно 150 миллионов рублей. Стоимость завершения долевых долгостроев Арамиля составляет около 220 миллионов рублей.

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