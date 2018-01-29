Соцпроект РМК удостоен премии "Итоги года 2017: Урал и Сибирь"Сегодня в 13:30
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Жюри отметило партнерское развитие Карабаша.
Русская медная компания (РМК) вошла в число лауреатов премии "Итоги года 2017: Урал и Сибирь". Церемония награждения состоялась 26 января 2018 года в Тюмени при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.
Наградой в номинации "Социальный проект года" отмечена реализация соглашения о стратегическом партнерстве в развитии Карабашского городского округа, где работает ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК).
Соглашение о развитии Карабашского ГО было подписано между правительством Челябинской области, муниципалитетом и Русской медной компанией в феврале прошлого года на Российском инвестфоруме "Сочи-2017". Документ предусматривает совместную реализацию проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни в городе и его окрестностях. Для этого разработана программа развития до 2021 года. Она включает проекты по формированию благоприятной и комфортной городской среды, по совершенствованию инфраструктуры и поддержке культуры и массового спорта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Общая сумма инвестиций, которые планируется направить на условиях софинансирования на мероприятия в рамках программы развития Карабашского ГО, оценивается в 3 миллиарда рублей. За пять лет в Карабаше планируется возвести новый малоэтажный микрорайон "Золотая горка", привести в порядок дороги, модернизировать газо-, водопровод и канализацию, а также другие сети. Реконструкция ждет ряд социально значимых объектов. Кроме того, будут построены торгово-развлекательный центр, детский сад и другое. В планах развитие досуговых и рекреационных зон Карабаша, в том числе благоустройство центральной площади и набережной городского пруда.
Торжественное открытие первого крупного объекта, возведенного в Карабаше в рамках соглашения, - многофункционального спортивного комплекса "Металлург" состоялось в сентябре 2017 года. На церемонии присутствовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. В декабре РМК приступила к возведению ТРЦ.
Премия "Итоги года" проводится медиахолдингом "ФедералПресс" с 2006 года. Ее цель – выбор и награждение лидеров в политике и экономике, чья деятельность по итогам года может быть признана наиболее заметной и эффективной в масштабах УрФО. Номинантов и лауреатов премии определяют 500 экспертов - представители исполнительной и законодательной власти, политики, общественные лидеры, ученые, экономисты, политологи, редакторы и руководители СМИ, а также успешные бизнесмены и топ-менеджеры.
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