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ЖК "Первый Николаевский" сдадут в октябре 2018 годаСегодня в 14:40

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Но лишь первую очередь.

Первая очередь жилого комплекса "Первый Николаевский" будет введена в строй в октябре 2018 года. Такое заявление сделал 29 января директор компании PRINZIP Геннадий Черных, сообщает "Уралинформбюро"

По словам нового девелопера самого известного долевого долгостроя Екатеринбурга, в данный момент достройка "Первого Николаевского" осуществляется силами генподрядчика (компания "Стройтэк") при финансовой поддержке Сбербанка РФ. К активным работам на объекте строители приступили в сентябре 2017 года после завершения процедуры финансового и строительного аудита.

"Изначально первую очередь планировалось сдать в декабре 2018 года, но мы сократили сроки и перенесли сдачу на октябрь, — заявил Черных. — Параллельно в марте начнется строительство второй очереди. Она претерпела некоторые изменения в проекте, но в итоге станет лучше, чем изначально задумывалось. Разрешение на строительство уже получено".

Проект второй очереди ЖК "Первый Николаевский" разработан осенью 2017 года. Она будет состоять из трех 33-этажных башен, расположенных диагонально друг к другу в форме раскрытой книги.

У каждого дома при этом будет свой закрытый благоустроенный двор, въезд автомобилей в которые будет ограничен. По словам главного архитектора PRINZIP Галины Санок, концепция с башнями позволит сделать несколько выходов из дома (парадный, грузовой, во двор) и хорошо инсолировать квартиры.

Кроме собственно жилых помещений, "Первый Николаевский" обзаведется фитнес-клубом с бассейном и коммерческими помещениями для малого бизнеса. Завершение строительства первого дома второго этапа намечено на III квартал 2020 года, а всего комплекса — в 2024 году.

Следует напомнить, что изначально строительством "Первого Николаевского" занималось ООО "УктусСтрой", подразделение компании "Уралэнергостройкомплекс". В 2016 году стройка была заморожена из-за нехватки оборотных средств.

Еще год назад задолженность "УктусСтроя" перед Сбербанком, который является одним из основных кредиторов, составляла 1,3 миллиарда рублей. Некоторые кредиторы "УктусСтроя" требовали банкротства компании.

Однако в феврале 2017 года для завершения строительства объекта к проекту подключилась компания PRINZIP. В июне состоялось последнее судебное заседание, на котором между кредиторами и должником было заключено мировое соглашение.

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