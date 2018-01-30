В ближайшие 5-10 лет.

Снижение ипотечных ставок в ближайшей перспективе не приведет к возникновению "ипотечного пузыря". Об этом заявил в беседе с "Уралинофрмбюро" управляющий Свердловским отделением Сбербанка РФ Михаил Кисель.

По мнению банкира, снижение ставки будет идти параллельно появлению новых проектов в жилищном строительстве, реализация которых будет вестись в рамках модели "проектного финансирования". Как ранее сообщало "Уралинформбюро", эта модель должна прийти на смену договорам долевого участия.

"Эти процессы будут синхронизированы. Поэтому, по крайней мере в ближайшие 5-10 лет, повторения американского сценария ("ипотечного кризиса" 2008 года, приведшего к мировому финансовому кризису – прим. ред.) у нас не будет. За этот период на рынке появится своего рода "навес" из проектов, которые люди затем будут приобретать в ипотеку".

Как считает Михаил Кисель, в 2018 году прирост договоров по ипотечным кредитам составит не менее 15% к аналогичному показателю 2017 года. "Но если к концу года ключевая ставка Центробанка упадет до 6%, а ставка по ипотеке, соответственно, ниже 8%, этот прирост может достигнут и 50%", — предположил глава Свердловского отделения Сбербанка.

Ранее многие эксперты прогнозировали резкий (порядка 30%) рост цен на недвижимость в случае отмены "долевки" и перехода строительной отрасли на проектное финансирование. Однако, по мнению Михаила Киселя, годовой индекс роста цен не превысит 8% — правда, лишь в том случае, если уровень инфляции не будет превышать 4%. При этом собеседник агентства не исключил, что индекс роста цен в реальности может оказаться еще меньшим.

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