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Свердловским браконьерам объявили "звездную войну"29 января в 15:46

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Со спутника вычислят их.

Факты незаконной вырубки уральских лесов будут выявлять в 2018 году с помощью спутниковой съемки. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Космическому мониторингу подвергнутся 11 лесных хозяйств Свердловской области: Байкаловское, Билимбаевское, Верхотурское, Кушвинское, Красноуфимское, Серовское, Синячихинское, Сысертское, Свердловское, Тавдинское и Шалинское лесничества.

Ранее федеральное агентство лесного хозяйства организовало точно такую же "космическую проверку" на шести лесничествах Среднего Урала. В итоге было выявлено 67 фактов незаконной рубки зеленых насаждений.

Все материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Виновных ждет штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

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