А модернизация старого почти в 700 миллионов.

За 2017 год на капитальный ремонт 300 агрегатов, работающих на ВСМПО, было потрачено более 683 миллионов рублей. Покупка 75 единиц нового оборудования и его установка потребовали еще 2,5 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Самыми масштабными по объемам работ и финансовым вложениям оказались автоматическая линия травления и линия люминесцентного контроля в цехе №22, а также участок ультразвукового контроля. Последний оснащен четырьмя установками ScanMaster (Израиль) и одной BiA (Франция).

Из-за поставок неисправного оборудования с декабря 2017 на февраль 2018 года сдвинулся срок окончания модернизации чистовой клети стана 2000 горячей прокатки.

Обновление пережила и УЗК "Сплав-6" в цехе №1, а строгальные станки из 21 цеха переехали в 32-й. Продолжается плановая замена кранов - за минувший год на ВСМПО появилось восемь новых грузоподъемников.

В декабре на слесарном участке цеха №40 "поселилась" новая шлифовальная машина немецкой фирмы Haspa. Пришедшая на смену старому оборудованию "немка" будет заниматься зачисткой штампового инструмента.