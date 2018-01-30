×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новое оборудование обошлось ВСМПО в 2,5 миллиарда рублей29 января в 16:05

  • Текст

А модернизация старого почти в 700 миллионов.

За 2017 год на капитальный ремонт 300 агрегатов, работающих на ВСМПО, было потрачено более 683 миллионов рублей. Покупка 75 единиц нового оборудования и его установка потребовали еще 2,5 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Самыми масштабными по объемам работ и финансовым вложениям оказались автоматическая линия травления и линия люминесцентного контроля в цехе №22, а также участок ультразвукового контроля. Последний оснащен четырьмя установками ScanMaster (Израиль) и одной BiA (Франция).

Из-за поставок неисправного оборудования с декабря 2017 на февраль 2018 года сдвинулся срок окончания модернизации чистовой клети стана 2000 горячей прокатки.

Обновление пережила и УЗК "Сплав-6" в цехе №1, а строгальные станки из 21 цеха переехали в 32-й. Продолжается плановая замена кранов - за минувший год на ВСМПО появилось восемь новых грузоподъемников.

В декабре на слесарном участке цеха №40 "поселилась" новая шлифовальная машина немецкой фирмы Haspa. Пришедшая на смену старому оборудованию "немка" будет заниматься зачисткой штампового инструмента.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×