Екатеринбургским извозчикам грозят заморозить "стойла"29 января в 16:49
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За миллионные долги по теплу.
Свердловские энергетики грозят за долги отключить отопление в депо муниципального объединения автобусных предприятий (МОАП) Екатеринбурга. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании "ЭнергосбыТ Плюс".
Как пояснил представитель компании, МОАП не оплачивает коммунальные ресурсы с октября 2017 года. Общий долг перевозчиков за этот период составил 8,7 миллиона рублей.
Чтобы побудить должников рассчитаться за потребленное тепло, теплоинспекторы "ЭнергосбыТ Плюс" намерены 30 января частично ограничить подачу тепла в три депо, находящихся на балансе объединения: на Восточной, 5а, Зоологической, 3 и на Челюскинцев, 35. Если и после этого задолженность не будет погашена, 13 февраля рабочие площадки МОАП полностью лишатся тепла, заверили в пресс-службе компании.
Стоит отметить, что это уже не первый случай несоблюдения МОАП своих обязательств по своевременной оплате энергоресурсов. В конце 2017 года производственные помещения МОАП уже попадали под ограничение теплоснабжения, однако транспортники вовремя погасили текущий долг, и санкции были отменены. "Однако за октябрь и ноябрь прошлого года в МОАП так и не расплатились", — посетовали в "ЭнергосбыТ Плюс".
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