ISO 50001.

Система энергетического менеджмента ЕВРАЗ НТМК удовлетворяет требованиям международного стандарта ISO 50001. К такому выводу пришли эксперты ассоциации "Русский регистр", проводившей аудит. Заместитель генерального директора компании Юрий Загорулько вручил сертификат соответствия управляющему директору комбината Алексею Кушнареву.

Аудиторы проинспектировали производственные, управленческие и вспомогательные процессы и высоко оценили уровень внедрения системы энергоменеджмента на ЕВРАЗ НТМК. Они отметили наличие энергетической политики, целей и задач, грамотную организационную структуру управления, соответствие документации требованиям стандарта и законодательства РФ. Так же эксперты учли качественный анализ планируемых и реализованных энергосберегающих мероприятий.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, НТМК много лет ведет серьезную работу по повышению энергоэффективности. Только за последние пять лет реализовано свыше 100 мероприятий, позволяющих ежегодно экономить более 1 миллиарда рублей.

"Основной акцент мы делаем на увеличение собственной генерации и использования вторичных ресурсов – доменного и коксового газов, пара", - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

ISO 50001 - международный стандарт в энергетической сфере. В нем собраны предложения для повышения энергоэффективности от лучших специалистов из 60 стран. Система энергетического менеджмента позволяет достичь реальной экономии на платежах за топливно-энергетические ресурсы, снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Сертификат международного стандарта ISO 50001 высоко ценится иностранными клиентами и инвесторами. Его наличие позволит ЕВРАЗ НТМК укрепить свои позиции на международной арене.