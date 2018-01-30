"Транснефть - Сибирь" удостоили премии "Итоги года 2017: Урал и Сибирь"29 января в 17:35
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За вклад в развитие регионов.
По итогам производственной и социальной деятельности в 2017 году АО "Транснефть - Сибирь" признано лауреатом межрегиональной премии "Итоги года: Урал и Сибирь". Акционерное общество стало победителем в номинации "За вклад в развитие регионов Уральского федерального округа", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Жюри, в которое вошли ведущие эксперты России в сфере экономики, политики, науки, государственного управления и общественных знаний, высоко оценило "Транснефть - Сибирь" за весомый вклад в развитие территории УрФО в области экономики и социальной сферы.
Диплом и памятный знак лауреата премии "Итоги года: Урал и Сибирь" - одной из наиболее престижных наград для деловых кругов федерального округа - заместителю генерального директора Общества Сергею Сметанюку вручил полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Игорь Холманских. Торжественная церемония состоялась в мраморном зале тюменского Дворца культуры "Нефтяник".
Также И.Холманских передал в адрес предприятия благодарственное письмо, в котором поблагодарил коллектив АО "Транснефть - Сибирь" за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, разработку и внедрение современных технологий в производство, промышленное и социальное развитие уральских регионов.
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