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Российским банкирам запретят врать29 января в 17:50

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О процентах микрозаймов.

Финансовые компании, специализирующиеся на микрозаймах, обяжут указывать в рекламе их реальные проценты. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Соответствующий законопроект 29 января поступил на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Согласно документу, реклама услуг микрофинансовых организаций (МФО) должна содержать информацию о размере ставки микрокредита в годовых процентах, а также о сумме и сроке его возврата.

Кроме того, кредитные организации должны будут указывать в рекламе перечень всех дополнительных расходов заемщика, а также информацию о штрафных санкциях за нарушение срока возврата микрозайма.

Следует отметить, что граждане России активно используют услуги микрокредитных организаций, соблазнившись рекламными слоганами — в которых обычно указывается не годлвая, а суточная процентная ставка. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", только в 2015 году россияне заключили с разными МФО более 11 миллионов договоров.

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