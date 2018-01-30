×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Страховой компании "Югория" нашли покупателя29 января в 18:20

  • Текст

С разрешения ФАС.

Федеральная антимонопольная служба России одобрила продажу 100% акции госстраховщика "Югория" (ХМАО-Югра) акционеру СК "Опора" – ООО "Открытый мир". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.

В ГСК "Югория" дали размытый ответ по поводу сделки. "Переговоров с "Опорой" точно не было и в настоящее время не планируется. Действительно, прошли предварительные переговоры с рядом потенциальных стратегических инвесторов, ведущих финансовых компаний России. О результатах судить преждевременно", - пояснила руководитель управления по связям с общественностью компании Светлана Щербакова.

Стоит напомнить, что в ноябре 2016 года югорское правительство одобрило распоряжение о перечне госимущества региона, предназначенного к приватизации в 2017-2019 годах. В него попали, в том числе, 100% акций "Югории". Они были оценены в 3,8 миллиарда рублей и предназначены к продаже в 2017 году. В конце минувшего года стоимость акций ГСК была снижена до 3,4 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

"Югория" является государственной страховой компанией, которая специализируется на автостраховании. Ее единственным акционером является Ханты-Мансийский автономный округ. По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2017 года "Югория" заняла 22-е место по объему собранной премии среди российских страховых компаний - 7 миллиардов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×