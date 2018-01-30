Страховой компании "Югория" нашли покупателя29 января в 18:20
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С разрешения ФАС.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила продажу 100% акции госстраховщика "Югория" (ХМАО-Югра) акционеру СК "Опора" – ООО "Открытый мир". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.
В ГСК "Югория" дали размытый ответ по поводу сделки. "Переговоров с "Опорой" точно не было и в настоящее время не планируется. Действительно, прошли предварительные переговоры с рядом потенциальных стратегических инвесторов, ведущих финансовых компаний России. О результатах судить преждевременно", - пояснила руководитель управления по связям с общественностью компании Светлана Щербакова.
Стоит напомнить, что в ноябре 2016 года югорское правительство одобрило распоряжение о перечне госимущества региона, предназначенного к приватизации в 2017-2019 годах. В него попали, в том числе, 100% акций "Югории". Они были оценены в 3,8 миллиарда рублей и предназначены к продаже в 2017 году. В конце минувшего года стоимость акций ГСК была снижена до 3,4 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".
"Югория" является государственной страховой компанией, которая специализируется на автостраховании. Ее единственным акционером является Ханты-Мансийский автономный округ. По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2017 года "Югория" заняла 22-е место по объему собранной премии среди российских страховых компаний - 7 миллиардов рублей.
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