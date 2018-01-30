Но не всем.

Арендаторы жилья, снявшие его на срок более 11 месяцев, смогут получить налоговый вычет в размере 13%. Об этом со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина сообщает "Российская газета".

Соответствующий законопроект разработан Минстроем РФ и был анонсирован на днях на круглом столе в Госдуме. Согласно документу, вычет будет полагаться арендаторам, которые зарегистрировали договор аренды на длительный срок в Росреестре и ранее не пользовались аналогичным вычетом при покупке жилья.

Для получения вычета арендаторам нужно подать декларацию в налоговую инспекцию. Возврат налога с аренды будет перечисляться на счет в банке. Также налог возможно вернуть на работе: для этого нужно получить в налоговой документ, позволяющий не вычитать НДФЛ из зарплаты, поясняет издание.

Как полагают в Минстрое, эти меры будут способствовать выводу из тени доходов, полученных от нелегальной аренды квартир, с которых сейчас не платятся налоги в бюджет.

Сегодня россияне тратят в среднем 14-35% своего ежемесячного дохода на съем жилья, прежде всего однокомнатных квартир. При этом Екатеринбург считается одним из самых дорогих городов по жилищной аренде. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на съем "однушки" среднестатистическая екатеринбургская семья расходует 23% совокупного бюджета (около 16 700 рублей в месяц). Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в столице Урала составляет в среднем 30% семейной казны (порядка 21 000 рублей).

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