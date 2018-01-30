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В дома центральной части Екатеринбурга вернулось теплоСегодня в 09:01

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Раньше срока.

В дома на улицах Луначарского, Шарташская, Короленко и Шевченко в центре Екатеринбурга вернулось тепло, отключенное вечером 29 января из-за планового ремонта теплотрассы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

По словам энергетиков, повреждение на 500-миллиметровом трубопроводе, обнаруженное на прошлой неделе, удалось устранить раньше намеченного срока — к 04.25 утра 30 января. Отопление потребителей до этого момента обеспечивалось по затухающей схеме, а горячее водоснабжение - с обратного трубопровода.

В зоне отключения оказались 99 домов. На проблемном участке работали 3 аварийные бригады и 6 единиц специализированной техники.

Центр Екатеринбурга оказался не единственным районом в регионе, просидевшем минувшую ночь без тепла. Как сообщили корреспонденту агентства утром 30 января жители поселка Мартюш (Каменский район), после проведенного в выходные ремонта теплотрассы во многих домах опять пропало отопление.

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