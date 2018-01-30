Ценником.

Новые смартфоны Galaxy могут стать самыми дорогими устройствами в истории компании Samsung.

В Twitter прошла информация о том, что за Galaxy S9 покупателям на старте продаж придется выложить 800 долларов (вместо 700 за Galaxy S8), а Galaxy S9+ обойдется в 900 долларов, что также на сотню дороже предыдущей модели.

Отмечается, что цены актуальны для Соединенных Штатов, в странах Европы стоимость новинок может быть еще выше. На эту тему в Сети высказываются определенные сомнения. По оценке экспертов, Galaxy S9 не принесет ничего революционного ни в плане дизайна, ни в плане функциональности, передает "Уралинформбюро".

Ожидается, что новые смартфоны от Samsung поступят в продажу 16 марта.