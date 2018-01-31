И еще почти 50 выставок.

В 2018 году корпорация "ВСМПО-Ависма" планирует принять участие в 49 выставках и 24 российских и зарубежных конференциях и семинарах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в холдинге, выставочный сезон откроют апрельские "Нефтегаз-2018" и Международный форум двигателестроения МФД-2018. В Санкт-Петербурге пройдет XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов.

Наиболее значимыми в отношении продвижения продукции "ВСМПО-Ависмы" на мировом рынке являются авиакосмический салон Фарнборо (Великобритания), Airshow China-2018 (Китай) и "Металл-Экспо" (Москва).

Кроме того, корпорация примет участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2018" (Екатеринбург).