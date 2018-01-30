Продажи Группы ММК достигли 11,6 миллиона тоннСегодня в 10:30
- Текст
В 2017 году.
За 2017 год Группа ММК реализовала 11,6 миллиона тонн товарной продукции, что на 1,4% превышает аналогичный показатель предыдущего года.
Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 2,3% - до 5,27 миллиона тонн, а ее доля в общем объеме продукции достигла 45,4%. Производство угольного концентрата "ММК-Уголь" снизилось на 5,1% и составило 2,7 миллиона тонн, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.
Выплавка чугуна выросла 511 тысяч тонн (+5,3%) - после ремонта три доменные печи работали на полой загрузке. Стали произведено 12,86 миллиона тонн (+2,5%). Опережающий рост выплавки чугуна относительно производства стали позволил увеличить долю чугуна в шихте, что привело к снижению себестоимости.
По итогам 2017 года объемы отгрузки товарной продукции незначительно превысили прошлогодние, составив 11,33 миллиона тонн. Это связано с переходом на менее производительный (но более маржинальный) сортамент при реализации на внутренний рынок и восстановление складских запасов до нормативного уровня.
Подъем строительной отрасли возродил спрос на сортовой прокат. Его отгружено 1,787 миллиона тонн (+3,3%), при этом цены на данную продукцию ММК выросли на 39,5% относительно уровня 2016 года.
Отгрузка продукции с высокой добавленной стоимостью незначительно снизились - до 4,145 миллиона тонн - из-за сокращения отгрузки холоднокатаного проката (-9,4%) и восстановления складских запасов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:16
В Ноябрьске открывается Центр обслуживания клиентов
Он объединит специалистов ЕРИЦ и "Востока".Сегодня в 16:09
Почти 2,5 миллиарда направят на выплату маткапитала на Среднем Урале
В 2019-2021 годах.Сегодня в 16:06
Югорскую трассу парализовало тройное ДТП с двумя грузовиками
Есть пострадавший.Сегодня в 16:05
Избиркомы Урала готовятся к терактам во время выборов
И другим ЧП.Сегодня в 15:48
Горобраз Екатеринбурга "согреет" родителей в очередях у школ
1 февраля.Сегодня в 15:45
Россию и Украину "столкнули лбами" на жеребьевке "Евровидения"
Определяя участников полуфиналов.Сегодня в 15:32
В Шымкенте дети нашли закопанный труп
Подозреваемый в убийстве задержан.Сегодня в 15:30
Свердловским льготникам подарили 663 гектара
Для строительства жилья.Сегодня в 15:18
Ревнивая астанчанка кастрировала изменника
И сама отвезла к врачам.Сегодня в 15:13
В Екатеринбурге за двойное убийство будут судить бомжей
Преступления совершены в районе теплотрассы.Сегодня в 15:00
"Серые" гаджеты сдадут IMEI-коды
По задумке АКИТ.Сегодня в 14:51
Екатеринбургский метрополитен отремонтирует только четыре вагона
На большее нет средств.Сегодня в 14:50
Холманских включили в "запретный" список
Вместе с Рашниковым, Пумпянским и Козицыным.Сегодня в 14:41
Мэрия Екатеринбурга оставила пустую строку в бюллетенях
Голосования за общественные пространства.Сегодня в 14:26
Школьники побывали на ВСМПО с экоэкскурсией
И заглянули в самую точную печь.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Холманских включили в "запретный" список
- Сегодня в 13:36Нижнесергинским школам грозит повторение "пермской резни"
- Сегодня в 13:30Куйвашев повысил своего помощника до замминистра
- Сегодня в 12:59Столицу Урала оценили в 1 миллиард евро
- Сегодня в 12:38Крик души Дёмина: накат на дорогах провоцирует ДТП
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.