В 2017 году.

За 2017 год Группа ММК реализовала 11,6 миллиона тонн товарной продукции, что на 1,4% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 2,3% - до 5,27 миллиона тонн, а ее доля в общем объеме продукции достигла 45,4%. Производство угольного концентрата "ММК-Уголь" снизилось на 5,1% и составило 2,7 миллиона тонн, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

Выплавка чугуна выросла 511 тысяч тонн (+5,3%) - после ремонта три доменные печи работали на полой загрузке. Стали произведено 12,86 миллиона тонн (+2,5%). Опережающий рост выплавки чугуна относительно производства стали позволил увеличить долю чугуна в шихте, что привело к снижению себестоимости.

По итогам 2017 года объемы отгрузки товарной продукции незначительно превысили прошлогодние, составив 11,33 миллиона тонн. Это связано с переходом на менее производительный (но более маржинальный) сортамент при реализации на внутренний рынок и восстановление складских запасов до нормативного уровня.

Подъем строительной отрасли возродил спрос на сортовой прокат. Его отгружено 1,787 миллиона тонн (+3,3%), при этом цены на данную продукцию ММК выросли на 39,5% относительно уровня 2016 года.

Отгрузка продукции с высокой добавленной стоимостью незначительно снизились - до 4,145 миллиона тонн - из-за сокращения отгрузки холоднокатаного проката (-9,4%) и восстановления складских запасов.