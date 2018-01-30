Чтобы сократить затраты на строительство.

В 2018 году в Екатеринбурге будет подготовлено семь проектов строительства и реконструкции общеобразовательных учреждений, выполненных в технологии БИМ. Об этом сообщил 29 января в программе "Открытая студия. Екатеринбург" заместитель главы горадминистрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

"Более 30 проектов уже находятся в работе. Правда, в этом году работы (по строительству и реконструкции — прим. ред.) будут вестись только на трех: школе №1 на ВИЗ-бульваре, школе №80 на улице Кировградской и новой школе на улице Чемпионов в микрорайоне Солнечном", — пояснил Белышев.

Из детских садов в 2018 году будет построен только один объект, расположенный в районе "Академический". Стоит напомнить, что в декабре 2018 года в Академическом уже было введено в строй новое дошкольное учреждения на 250 мест.

"Но в следующем году мы готовимся увеличить количество объектов. Сейчас мы проектируем еще семь школ. Проектирование ведется в технологии БИМ. С помощью этой проектно-информационной модели можно проработать рабочие узлы, которые позволят в будущем сократить сроки строительства и затраты на те или иные решения. Уже в процессе проектирования по такой школе можно совершить "экскурсию" в режиме 3D", — заявил чиновник.

Стоит отметить, что сдача в строй трех школ, на которых будут вестись работы в 2018 году, позволит расширить школьную сеть на 2,5 тысячи мест. Муниципалитет планирует завершить их строительство и реконструкцию в 2019 году.

Кроме того, будут капитально отремонтированы еще два образовательных объекта: начальное отделение школы №134 на улице Комсомольской и МБОУ СОШ №81 на улице Избирателей. Процесс сдачи в эксплуатацию начального отделения гимназии №39 (район Южного автовокзала) также вышел на финишную прямую: там идет закупка мебели и оформление лицензии. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", школа начнет работу 1 сентября 2018 года.