В Екатеринбурге начнут строить развязку в АкадемическийСегодня в 12:25
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И новое "тело" для Макаровского моста.
Реконструкция Макаровского моста может завершиться до 2020 года, если позволят объемы финансирования. Об этом сообщил в программе "Открытая студия. Екатеринбург" заместитель главы горадминистрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.
По словам вице-мэра, в 2018 году на этом объекте запланирован очередной этап работ, в ходе которого на ранее демонтированной части моста появятся новые конструкции.
Следует напомнить, что проект планировки и межевания территории вокруг Макаровского моста предусматривает расширение путепровода с 24 до 50 метров, с превращением в двухстороннюю магистраль с трамвайной линией, тротуарами и велодорожками. Окончание работ изначально было запланировано на конец 2020 года.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", проект реконструкции моста предполагает серьезное изменение улично-дорожной сети в данном районе. В частности, между улицами Гражданской и Николая Никонова появится дополнительный проезд под мостом, а на самой улице Никонова будет обустроено троллейбусное кольцо. Другое кольцо — разворотное — запланировано между улицами Гражданской и Некрасова. А на стыке улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина будет построена лестница для пешеходов.
Кроме того, в 2018 году на карте Екатеринбурга появится несколько новых участков УДС. Среди пусковых объектов, на которых будет вестись работа в 2018 году, Аркадий Белышев назвал продолжение улиц Сахарова, Чкалова и Краснолесья, а также три новых улицы в микрорайоне Солнечном. Стоит напомнить, что улица Сахарова в перспективе должна соединить район Академический с транспортной магистралью на улице Амундсена, а улица Краснолесья — с микрорайоном "Широкая речка".
Также начнется строительство развязки на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной. Это будет первый этап большой работы по обустройству транспортного узла между Академическим и Юго-Западным районами города, который включает также проектирование трамвайной линии из Академического в сторону микрорайона ВИЗ.
"По трамвайной линии в микрорайоне Солнечном мы тоже ведем работу, — заверил Белышев. — Уже есть предпроектные наработки. Мы делаем транспортную схему, которая поможет создать цепь наиболее оптимальных маршрутов с хорошим пассажиропотоком".
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