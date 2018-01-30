Екатеринбург оказался третьим городом России по количеству фастфудаСегодня в 14:02
- Текст
Впереди – Москва и Санкт-Петербург.
Екатеринбург оказался на третьем месте среди российских городов по показателю присутствия сетей фастфуда. Анализировали число ресторанов "быстрого питания" сотрудники компании UCS, придумавшие сервис автоматизации общепита r_keeper.
Для исследования специалисты подсчитали количество "точек" 4 крупнейших сетей фастфуда – McDonald’s, Burger King, Subway и KFC – в российских городах.
Лидерами рейтинга стали Москва (834 заведения с фастфудом) и Санкт-Петербург (273). Екатеринбург занял третью строчку с показателем в 71 заведение. В Ростове-на-Дону действует 59 ресторанов "быстрого питания". Замыкает пятерку Челябинск с 53 торговыми точками.
Также в ТОП-10 попали Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Казань и Омск, передает "Уралинформбюро".
"Явная диспропорция говорит о том, что примерно 70% ресторанов быстрого питания расположены в Москве и Петербурге, в то время как там проживает всего лишь 12% населения страны, что означает огромные потенциалы для роста в регионах", – отметили представители сервиса r_keeper.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:16
В Ноябрьске открывается Центр обслуживания клиентов
Он объединит специалистов ЕРИЦ и "Востока".Сегодня в 16:09
Почти 2,5 миллиарда направят на выплату маткапитала на Среднем Урале
В 2019-2021 годах.Сегодня в 16:06
Югорскую трассу парализовало тройное ДТП с двумя грузовиками
Есть пострадавший.Сегодня в 16:05
Избиркомы Урала готовятся к терактам во время выборов
И другим ЧП.Сегодня в 15:48
Горобраз Екатеринбурга "согреет" родителей в очередях у школ
1 февраля.Сегодня в 15:45
Россию и Украину "столкнули лбами" на жеребьевке "Евровидения"
Определяя участников полуфиналов.Сегодня в 15:32
В Шымкенте дети нашли закопанный труп
Подозреваемый в убийстве задержан.Сегодня в 15:30
Свердловским льготникам подарили 663 гектара
Для строительства жилья.Сегодня в 15:18
Ревнивая астанчанка кастрировала изменника
И сама отвезла к врачам.Сегодня в 15:13
В Екатеринбурге за двойное убийство будут судить бомжей
Преступления совершены в районе теплотрассы.Сегодня в 15:00
"Серые" гаджеты сдадут IMEI-коды
По задумке АКИТ.Сегодня в 14:51
Екатеринбургский метрополитен отремонтирует только четыре вагона
На большее нет средств.Сегодня в 14:50
Холманских включили в "запретный" список
Вместе с Рашниковым, Пумпянским и Козицыным.Сегодня в 14:41
Мэрия Екатеринбурга оставила пустую строку в бюллетенях
Голосования за общественные пространства.Сегодня в 14:26
Школьники побывали на ВСМПО с экоэкскурсией
И заглянули в самую точную печь.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Холманских включили в "запретный" список
- Сегодня в 13:36Нижнесергинским школам грозит повторение "пермской резни"
- Сегодня в 13:30Куйвашев повысил своего помощника до замминистра
- Сегодня в 12:59Столицу Урала оценили в 1 миллиард евро
- Сегодня в 12:38Крик души Дёмина: накат на дорогах провоцирует ДТП
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.