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Екатеринбург оказался третьим городом России по количеству фастфудаСегодня в 14:02

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Впереди – Москва и Санкт-Петербург.

Екатеринбург оказался на третьем месте среди российских городов по показателю присутствия сетей фастфуда. Анализировали число ресторанов "быстрого питания" сотрудники компании UCS, придумавшие сервис автоматизации общепита r_keeper.

Для исследования специалисты подсчитали количество "точек" 4 крупнейших сетей фастфуда – McDonald’s, Burger King, Subway и KFC – в российских городах.

Лидерами рейтинга стали Москва (834 заведения с фастфудом) и Санкт-Петербург (273). Екатеринбург занял третью строчку с показателем в 71 заведение. В Ростове-на-Дону действует 59 ресторанов "быстрого питания". Замыкает пятерку Челябинск с 53 торговыми точками.

Также в ТОП-10 попали Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Казань и Омск, передает "Уралинформбюро".

"Явная диспропорция говорит о том, что примерно 70% ресторанов быстрого питания расположены в Москве и Петербурге, в то время как там проживает всего лишь 12% населения страны, что означает огромные потенциалы для роста в регионах", – отметили представители сервиса r_keeper.

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