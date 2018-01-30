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Екатеринбургский метрополитен отремонтирует только четыре вагонаСегодня в 14:51

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На большее нет средств.

Екатеринбурский метрополитен в 2018 году отремонтирует четыре вагона – два головных и два промежуточных. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля, победителя объявят 19 февраля.

Начальная цена аукциона – 127,2 миллиона рублей. За эту сумму победитель торгов должен будет произвести ремонт вагонов на площадях екатеринбургского метрополитена. В частности, заменить балки подвески мотор-компрессора на усиленные, обновить пороги дверей, установить антивандальные диваны, покрасить кузов антикоррозийной эмалью, смонтировать новые наружные поручни торцевых и раздвижных дверей.

После ремонта, который должен завершиться к 30 сентября, срок службы вагонов увеличится на 15 лет.

Стоит отметить, что большинство составов екатеринбургского метро в эксплуатации с момента открытия подземки (с 1989 года). Срок эксплуатации 54 вагонов истекает в 2020 году.

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