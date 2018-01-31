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Свердловским льготникам подарили 663 гектара30 января в 15:30

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Для строительства жилья.

Без малого 2000 бесплатных земельных участков получили в 2017 году льготники Свердловской области для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО.

По словам представителей ведомства, "льготные" участки формировались из состава территорий, прилегающих к существующей жилой застройке, обеспеченной объектами инженерной инфраструктуры, либо находящихся в ее границах.

"Под раздачу" попала 31 территория общей площадью более 663 гектаров. Львиная доля этих земель (1 858 из 1 972 участков) досталась семьям, имеющим трех и более детей.

Стоит отметить, что предоставление гражданам участков под ИЖС стало возможным благодаря соглашению, подписанному в прошлом году между МУГИСО, региональными Минстроем, Минтрансом, Минэнергетики и ЖКХ.

В 2017 году многодетным семьям Среднего Урала из областного бюджета было выделено также 93,3 миллиона рублей на приобретение жилья. Услугой воспользовались 53 семьи, проживающие в 28 муниципальных образованиях региона.

Еще большая сумма на улучшение жилищных условий (124 миллиона рублей ), но уже из федерального бюджета, досталась в минувшем году 76 свердловским ветеранам и вдовам участников ВОВ.

Ранее по теме:
На Среднем Урале 53 многодетные семьи смогли улучшить жилищные условия

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