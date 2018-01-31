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Свердловским бизнесменам предложили землю в обмен на квартиры30 января в 20:01

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Для обманутых дольщиков.

Свердловские дольщики и пайщики, пострадавшие в начале 2000-х годов, смогут получить долгожданное жилье. Соответствующие изменения заложены в областном законе о поддержке граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

Восстановить имущественные права смогут более 260 дольщиков, вложившихся в жилье в тех объектах, которые так и не начали строиться. Поправки в закон предполагают, что любая строительная компания может предоставить квартиры пострадавшим уральцам из своего жилищного фонда и получить право бесплатно приобрести земельный участок из предложенных правительством, пояснил региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.

Профильным министерствам дано поручение подготовить список участков, инвесторов и документов, необходимых для поддержки дольщиков и пайщиков. Отмечается, что большинство граждан этой категории проживают в Первоуральске, Березовском, Верхней Пышме, Верхней Салде и Серове.

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