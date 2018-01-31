Внесенную в реестр памятников.

Администрация Екатеринбурга собирается выставить на торги старинную усадьбу и часть здания администрации Чкаловского района. Постановление городских властей подписано 26 января, сообщает "Уралинформбюро".

Документ вносит изменения в программу приватизации имущества муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017-2019 годы. В реестр муниципального имущества, которое предполагается продать на аукционе, включены помещения по адресу улица Победы, 11, 8 Марта, 177 и цокольный этаж старинного здания на углу улиц Попова и Сакко и Ванцетти.

В здании по улице 8 Марта располагается администрация Чкаловского района. Правда, на торги будет выставлена лишь часть помещений: подвал и часть цокольного этажа общей площадью 550 квадратных метров.

Дом по адресу улица Попова, 16/ улица Сакко и Ванцетти, 52 числится в реестре объектов культурного наследия. Согласно данным, размещенным на сайте областного Управления по охране и использованию ОКН, этот памятник является частью усадьбы, построенной до 1889 года.

Усадьба состоит из двух флигелей — каменного и деревянного, а также старинной прачечной. По мнению экспертов из Барнаула и Челябинска, оба здания являются рядовой жилой застройкой Екатеринбурга конца XIX - начала XX века и представляют из себя так называемые "средовые объекты".

Согласно информации, размещенной на сайте 1723.ru, это — усадьба Елисеевых. В советское время в нем размещался пункт прачечной №6. Сегодня здание арендуют рекламное агентство, ателье по ремонту обуви и часов, а также благотворительный фонд.

В октябре 2017 года были утверждены охранные зоны данного памятника. В этих зонах, в частности, запрещено размещать пожароопасные объекты, вырубать деревья, возводить объекты капитального и некапитального строительства, устанавливать рекламные и остановочные модули.