Безопасную для атмосферы.

В цехе улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства ПАО "ММК" запущена новая установка по переработке нафталиновой фракции методом высокоэффективной ректификации. Это позволит вдвое увеличить выпуск товарного нафталина (с 7 500 до 15 000 тонн в год) и существенно снизит экологическую нагрузку, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.

С вводом новой установки появится возможность производить полный ассортимент товарного нафталина как в жидком, так и в твердом виде с концентрацией не менее 97,5%. При этом выбросы в атмосферу будут полностью исключены.

Разработка новой технологии переработки нафталиновой фракции началась в 2012 году. Спустя три года по итогам тендера был заключен контракт с ООО "Завком-инжиниринг".

Новая установка включает склад жидкого сырья и готовой продукции, узел обесфеноливания, обеспечивающий повышение качества нафталина за счет удаления из нафталиновой фракции примеси, технологическую установку вакуумной ректификации из двух последовательно соединенных насадочных колонн, узел чешуирования и фасовки технического нафталина, позволяющий получать продукцию в твердом виде и фасовать ее в мешки массой до 40 кг, или биг-беги, а также склад для хранения чешуированного нафталина вместимостью не менее 400 тонн.

Установка ректификации нафталина снабжена коллекторной системой эвакуации паровоздушных выбросов в газопровод прямого коксового газа, современной автоматизированной системой контроля и управления процессом, поддерживающей оптимальные технологические параметры.

Действующую "фабрику" нафталина остановят, что снизит уровень загрязнения атмосферы.