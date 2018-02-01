В час.

Новый вагоноопрокидыватель запущен на участке №2 цеха подготовки аглошихты горно-обогатительного производства ПАО "ММК". Сырье с него будет направляться на аглофабрику №5, которая сейчас строится, по конвейеру, а не железной дороге. Поэтому объем принимаемого материала значительно вырастет.

Производительность нового вагоноопрокидывателя производства орского ОАО "МК Ормето ЮУМЗ" составляет 20 вагонов в час. Он будет обеспечивать поступление большей части шихты (11,6 из 17 тысяч тонн в сутки), необходимой для аглофабрики. Агломашины последней способны производить 16,5 тысячи тонн агломерата в сутки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", горняки получат дополнительные разгрузочные мощности и возможность маневрировать при обеспечении производства сырьем. Планируется, что до сдачи аглофабрики агрегат будет работать на отделение №2 цеха подготовки аглошихты.

Новый комплекс с высоким уровнем автоматизации оснащен системой видеонаблюдения, также предусмотрена установка системы пылеподавления с мелкодисперсным распылением и системы аспирации.