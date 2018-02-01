×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новый "работник" ММК способен разгрузить 20 вагонов31 января в 16:55

  • Текст

В час.

Новый вагоноопрокидыватель запущен на участке №2 цеха подготовки аглошихты горно-обогатительного производства ПАО "ММК". Сырье с него будет направляться на аглофабрику №5, которая сейчас строится, по конвейеру, а не железной дороге. Поэтому объем принимаемого материала значительно вырастет.

Производительность нового вагоноопрокидывателя производства орского ОАО "МК Ормето ЮУМЗ" составляет 20 вагонов в час. Он будет обеспечивать поступление большей части шихты (11,6 из 17 тысяч тонн в сутки), необходимой для аглофабрики. Агломашины последней способны производить 16,5 тысячи тонн агломерата в сутки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", горняки получат дополнительные разгрузочные мощности и возможность маневрировать при обеспечении производства сырьем. Планируется, что до сдачи аглофабрики агрегат будет работать на отделение №2 цеха подготовки аглошихты.

Новый комплекс с высоким уровнем автоматизации оснащен системой видеонаблюдения, также предусмотрена установка системы пылеподавления с мелкодисперсным распылением и системы аспирации.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×