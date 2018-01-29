С 2000 года.

Производственные выбросы медеплавильного предприятия "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") за последние 17 лет сократились в 20 раз. Об этом на круглом столе Общественной палаты Челябинской области сообщила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Русская медная компания стала собственником "Карабашмеди" в 2004 году и почти сразу начала масштабную модернизацию производства. За 13 лет на реализацию программы ушло 18 миллиардов рублей. Еще 2,3 миллиарда будет выделено до конца 2018 года. Наряду с ростом эффективности предприятия ощутимо улучшились условия труда и в десятки раз сократилось вредное воздействие на экологию. Если в конце 90-х объем производственных выбросов достигал почти 112 тысяч тонн в год, то сейчас порядка 6 тысяч тонн в год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Н.Гончар напомнила, что медеплавильное производство в Карабаше начало развиваться с 1910 года, с созданием в городе специализированного комбината. В 1933-1957 годы обогатительная фабрика комбината работала без хвостохранилища. В результате сброса отходов в пойме реки Сак-Элга образовались пиритные отложения.

Так как обновления мощностей практически не проводилось, выбросы в атмосферу в среднем достигали 164 тысяч тонн в год. С момента запуска медеплавильный комбинат произвел 30 миллионов тонн шлаков.

После закрытия в 1989 году обогатительной фабрики, а через два года и комбината население Карабаша снизилось с 40 000 до 14 000 человек. Поэтому горадминистрация в 1998 году решение возобновить медеплавильное производство и учредила ЗАО "Карабашмедь".

С начала модернизации производства на предприятии устанавливались агрегаты, которые позволили снизить воздействие производства на атмосферный воздух, водные объекты и почву. Среди таких аппаратов установки WSA для утилизации сернистого газа путем мокрого катализа в товарную серную кислоту, рукавный фильтр "Фрик 5200", медеплавильная печь Ausmelt.

В 2007 году приступила к работе обогатительная фабрика по переработке образующихся шлаков металлургического производства. Спустя год - система оборотного водоснабжения, были ликвидированы сбросы сточных вод в водемы.

В 2011 году сдали в эксплуатацию вторую очередь кислородной станции от Linde AG. Через четыре года завершилось строительство нового сернокислотного цеха для утилизации отходящих конвертерных газов и газов печи Ausmelt.

В прошлом году было запущено новое отделения очистки промстоков сернокислотного цеха, идет строительство механизированного участка розлива меди.​

Предполагается, что выполнение программы позволит снизить неорганизованные выбросы еще на 1500 тонн в год.