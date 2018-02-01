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РМК взялась за вековую свалку промотходов31 января в 17:55

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В Карабаше.

Русская медная компания начала рекультивацию территории хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината, работавшей в 1930-1980 годах. Об этом на круглом столе Общественной палаты Челябинской области рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

По ее словам, в 2017 году компания выделила средства на разработку проекта рекультивации бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики ОАО "Карабашский медеплавильный комбинат". Разработанная проектная документация уже одобрена государственной экологической экспертизой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, работы будут разбиты на несколько этапов. После технологической и биологической рекультивации на нарушенной территории появится благоустроенный сквер с малыми архитектурными формами.

Карабашский медеплавильный комбинат начал развиваться с 1910 года. В 1933-1957 годах его обогатительная фабрика работала без хвостохранилища. В результате сброса отходов в пойме реки Сак-Элга образовались несколько десятков гектаров пиритных отложений. Так как оборудование предприятия практически не обновлялось, выбросы в атмосферу достигали 164 тысяч тонн в год. С момента запуска комбинат произвел 30 миллионов тонн шлаков, а концентрация вредных веществ в почве и водоемах вокруг города значительно превысила допустимые нормы.

В начале 90-х фабрика и комбинат закрылись. На их основе в 1998 году появилось ЗАО "Карабашмедь", и на предприятии началась замена оборудования.

В 2004 году комбинат взяла в под управление РМК. За 13 лет компания инвестировала в модернизацию и повышение экологической безопасности производства более 18 миллиардов рублей. Наряду с ростом эффективности предприятия это позволило ощутимо улучшить условия труда и многократно сократить воздействие производства на окружающую среду. Производственные выбросы медеплавильного предприятия за 17 лет сократились в 20 раз – до примерно 6 тысяч тонн в год.

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