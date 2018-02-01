Для работников Роспана.

На территории Ново-Уренгойского лицензионного участка, разрабатываемого АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", открылась новая столовая. Она способна вместить одновременно 50 сотрудников Новоуренгойского месторождения, которых трижды в день ждут горячие блюда из обширного меню.

Готовить поварам помогают самые современные овощечистки и мясорубки, миксеры и варочные поверхности - столовая оснащена по последнему слову техники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана.

Для удобства и комфорта работников месторождения в зале установлены 4 плазменные панели для просмотра телепередач и новостей во время приема пищи. Для обслуживающего персонала сделаны душевая и санузел, кладовая для инвентаря и бельевая.

Имеется возможность хранения пищевого сырья и полуфабрикатов в специальных контейнерах-рефрижекторах.

Здание оснащено системами электроснабжения, охранной и пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, локальной вычислительной и структурированной кабельной сетью (СКС), а также Wi-Fi.

Цветовое решение столовой выполнено в корпоративной гамме. При ее строительстве использовались исключительно сертифицированные на соответствие гигиеническим и пожарным требованиям материалы