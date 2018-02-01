×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новая столовая открылась на Ново-Уренгойском ЛУ31 января в 17:36

  • Текст

Для работников Роспана.

На территории Ново-Уренгойского лицензионного участка, разрабатываемого АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", открылась новая столовая. Она способна вместить одновременно 50 сотрудников Новоуренгойского месторождения, которых трижды в день ждут горячие блюда из обширного меню.

Готовить поварам помогают самые современные овощечистки и мясорубки, миксеры и варочные поверхности - столовая оснащена по последнему слову техники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана.

Для удобства и комфорта работников месторождения в зале установлены 4 плазменные панели для просмотра телепередач и новостей во время приема пищи. Для обслуживающего персонала сделаны душевая и санузел, кладовая для инвентаря и бельевая.

Имеется возможность хранения пищевого сырья и полуфабрикатов в специальных контейнерах-рефрижекторах.

Здание оснащено системами электроснабжения, охранной и пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, локальной вычислительной и структурированной кабельной сетью (СКС), а также Wi-Fi.

Цветовое решение столовой выполнено в корпоративной гамме. При ее строительстве использовались исключительно сертифицированные на соответствие гигиеническим и пожарным требованиям материалы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×