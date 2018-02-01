В сжатые сроки, но по плану.

Энергетики филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала (входит в группу "Россети") развернули подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Плановые ремонтные работы начались еще в середине января: это связано с грядущими выборами президента России и проведением в Екатеринбурге четырех игр группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Фотокорреспондент "Уралинформбюро" побывал на подстанции 220 кВ "Калининская" и узнал, как энергетики готовятся к холодам.

В рамках плановых работ на подстанции регулярно ремонтируют и обновляют оборудование. Примечательно, что оно закупается не только за рубежом: один из поставщиков МЭС Урала – соседний "Уралэлектротяжмаш".

Нынешняя зима выдалась аномально теплой и малоснежной, за исключением нескольких дней, поэтому на подстанции особо контролируют работу подогревов. В более модернизированных устройствах они регулируется автоматически, чтобы исключить человеческий фактор.

Начальник подстанции 220 кВ "Калининская" Александр Рамазанов рассказал, что никаких нештатных ситуаций на подстанции не произошло и в холодные дни. Благодаря своевременному обслуживанию и ремонту, все оборудование спокойно отработало при низких температурах.

В 2018 году сроки подготовки к осенне-зимнему периоду несколько сдвинулись. Это связано с двумя важными событиями федерального масштаба – выборами президента и Чемпионатом мира по футболу.

Подобные мероприятия "убирают" время из ремонтной программы, объяснил заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "ФСК ЕЭС" – Свердловское ПМЭС Кирилл Гонта. "Это будут периоды технологической тишины, когда нельзя будет переключаться и проводить ремонты. Потому что любое переключение - это риск", – заявил он.

Стоит отметить, что кампания по подготовке к зиме 2019 года идет полным ходом не только на подстанции 220 кВ "Калининская", но и по всему свердловскому предприятию МЭС Урала.