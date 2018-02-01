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МРСК Урала вошла в ТОП-100 самых дорогих31 января в 17:28

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Публичных компаний России.

ОАО "МРСК Урала" вошло в сотню самых дорогих публичных компаний России. На конец декабря 2017 года капитализация компании достигла 318 миллиона долларов, увеличившись по отношению к прошлому году на 34,9%. ТОП-100 составило агентство "РИА Рейтинг".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, в последние годы компания демонстрирует положительную динамику роста капитализации.Если на конец 2014 года она составила 5,3 миллиарда рублей, в 2015-м – 8,3 миллиарда, а в 2016 году – уже 14,3 миллиарда рублей. Акции компании за последние четыре года подорожали на 322%.

Таких уверенных показателей Общество смогло достичь путем эффективного управления, ежегодного достижения ключевых показателей эффективности, уверенных финансово-экономических результатов, которые МРСК Урала демонстрирует из года в год, выполнением программ повышения эффективности и управления издержками.

Кроме того, в декабре 2017 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило корпоративный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта ОАО "МРСК Урала" до Ва1 с Ва2 и до Ва1-PD с Ва2-PD (Прогноз "Стабильный"), отметив хорошую ликвидность компании и ее сильные текущие финансовые показатели.

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