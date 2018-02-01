С первой плавки чугуна.

1 февраля Магнитогорскому металлургическому комбинату исполняется 86 лет. Именно в этот день 1932 года на первой домне Магнитки был получен первый чугун.

Сейчас ПАО "ММК" относится к числу крупнейших металлургических комплексов мира. В 2017 году комбинат выплавил свыше 12,8 миллиона тонн стали и выпустил более 11,3 миллиона тонн товарной металлопродукции. С момента основания изготовлено 800 миллионов тонн стали – рекорд для российской металлургии, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В ходе масштабной инвестиционной программы за последние 20 лет на ММК созданы современные высокоэффективные производственные комплексы, ориентированные на выпуск конкурентоспособной качественной продукции для внутреннего и внешних рынков. В их числе комплекс по выпуску толстолистового проката для трубной отрасли, судо-, мосто- и машиностроения, а также новейший комплекс стана 2000, предназначенный для выпуска холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобильной промышленности. Кроме того, построены высокопроизводительные современные агрегаты по выпуску оцинкованного проката и металлопроката с полимерным покрытием. Последний из них - АНГЦ-3 на площадке листопрокатного цеха №11 производительностью 360 тысяч тонн оцинкованной продукции в год запущен в июле 2017 года.

В настоящее время на ММК реализуется Стратегия развития Группы ПАО "ММК" на период до 2025 года. Ее первоочередная задача - повышение операционной эффективности компании и укрепление позиций одного из глобальных лидеров низкозатратного производства. Для этого определен ряд приоритетных направлений, для каждого из которых разработан портфель стратегических инициатив. В частности выделяются укрепление позиций на приоритетных рынках, повышение операционной и функциональной эффективности, внедрение инструментов бережливого производства, моделирование и математическая оптимизация ключевых процессов.

Другим стратегическим направлением развития является планомерное сокращение негативного воздействия на окружающую среду. В рамках экологической программы до 2025 года на природоохранные цели намерены выделить свыше 38 миллиардов рублей. Предполагается снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы города до пять единиц (низкий уровень), что соответствует понятию "Чистый город". Инвестиционная программа Стратегии-2025 предусматривает строительство новой аглофабрики №5, доменной печи и коксовой батареи, что позволит вывести из эксплуатации ряд устаревших и физически изношенных агрегатов и значительно улучшит экологическую ситуацию в Магнитогорске.

ПАО "ММК" является бюджетообразующим и системообразующим для Магнитогорска и Челябинской области. Ежегодные расходы Группы на благотворительность и социальные программы превышают 2 миллиарда рублей. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет области вносят очень существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности в регионе.