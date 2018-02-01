За взаимодействие со СМИ.

АО "РСГ-Академическое" стало обладателем престижной премии лидеров в бизнесе и политике "Итоги года: Урал и Сибирь". Церемония награждения прошла 26 января 2018 года в Тюмени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Застройщик нового екатеринбургского района Академический стал победителем в номинации "Информационная политика". Жюри из 700 экспертов высоко оценило взаимодействие компании со СМИ, своевременность и полноту информирования жителей региона о событиях, происходящих в районе. Также были отмечены мероприятия общегородского масштаба, проведенные в районе уникальной комплексной застройки. Конкурентами АО "РСГ-Академическое" были семь крупных компаний из пяти городов и заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров.

"Мы считаем, что это - аванс, выданный на будущее. Академический - не просто большая стройка, это и большие социальные проекты: строительство садиков, школ, больниц, НИИ ОММ и других объектов", - заместитель гендиректора АО "РСГ-Академическое" Владимир Криницын.

В 2017 году в Академическом при участии застройщика отметили День рождения района, День молодежи, День города с выступлением групп "Ногу Свело!" и Trubetskoy, 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Также там прошли шествие Бессмертного полка, Кубок Федерации авиамоделизма, областное первенство по маунтинбайку, массовый забег "Лыжня России", Ночь музеев, Дни музыки и другие мероприятия.

Ежегодная премия "Итоги года: Урал и Сибирь" вручается лидерам в политике и бизнесе Уральского федерального округа.