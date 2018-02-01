Цена вопроса - 2,5 миллиона рублей.

Администрация Екатеринбурга собирается очистить от мусора акваторию городского пруда и реки Исеть. Заявка на проведение конкурса по подбору подрядчика, который будет осуществлять работы, размещена на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно аукционной документации, санации подвергнется весь участок Исети от улицы Халтурина до переулка Корейский. Его протяженность — без малого 10 километров.

Техзадание включает в себя очистку от мусора поверхности акватории реки и пруда, а также их обмелевших участков. Кроме того, подрядчику предстоит собрать и транспортировать выловленные из воды отходы человеческой жизнедеятельности на мусорный полигон — для обработки, утилизации и обезвреживания специализированными организациями.

Аукцион назначен на 15 февраля. Стартовая цена контракта составляет 2,5 миллиона рублей, деньги будут выплачены из муниципального бюджета. Работы начнутся в апреле, а завершатся в ноябре 2018 года.