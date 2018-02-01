Но контракт с ней не разорвут.

Компания, выигравшая тендер на разработку проекта обустройства природоохранной зоны озера Шарташ, включена в реестр недобросовестных подрядчиков свердловского департамента госзакупок. Этот факт "Уралинформбюро" подтвердили сотрудники ведомства.

Речь идет о проектной компании "УралДорТехнологии", которая выступила в роли единственного участника конкурса, организованного в декабре 2017 года. При этом заказчики неоднократно уличали эту организацию в срыве контрактов.

Так, в 2016 году "УралДорТехнологии" допустила 75-дневную просрочку исполнения обязательств по разработке проекта капремонта автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов и водопропускной трубы на реке Половинка (Алапаевский район). Тогда же областное Управление автомобильных дорог заказало компании разработать проектную документацию для капремонта дороги Первоуральск-Шаля. Работы подрядчик затянул на 160 дней.

В департаменте госзакупок, впрочем, заявили, что не собираются прекращать с "УралДорТехнологиями" договорные отношения по Шарташу. "Наш реестр носит информативный характер и не является основанием для недопущения участника к работам", — заявил в беседе с "Уралинформбюро" начальник отдела регулирования в сфере закупок Константин Недов.