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Судьбу Шарташа доверили фирме из "черного списка"Сегодня в 14:34

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Но контракт с ней не разорвут.

Компания, выигравшая тендер на разработку проекта обустройства природоохранной зоны озера Шарташ, включена в реестр недобросовестных подрядчиков свердловского департамента госзакупок. Этот факт "Уралинформбюро" подтвердили сотрудники ведомства.

Речь идет о проектной компании "УралДорТехнологии", которая выступила в роли единственного участника конкурса, организованного в декабре 2017 года. При этом заказчики неоднократно уличали эту организацию в срыве контрактов.

Так, в 2016 году "УралДорТехнологии" допустила 75-дневную просрочку исполнения обязательств по разработке проекта капремонта автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов и водопропускной трубы на реке Половинка (Алапаевский район). Тогда же областное Управление автомобильных дорог заказало компании разработать проектную документацию для капремонта дороги Первоуральск-Шаля. Работы подрядчик затянул на 160 дней.

В департаменте госзакупок, впрочем, заявили, что не собираются прекращать с "УралДорТехнологиями" договорные отношения по Шарташу. "Наш реестр носит информативный характер и не является основанием для недопущения участника к работам", — заявил в беседе с "Уралинформбюро" начальник отдела регулирования в сфере закупок Константин Недов.

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