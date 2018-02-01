МРСК Урала завершает подготовку к ЧМ-2018Сегодня в 15:51
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Электросетевого комплекса Екатеринбурга.
За четыре с небольшим месяца до старта Чемпионата мира по футболу-2018 энергетики Екатеринбурга завершили основные технические мероприятия по подготовке электросетевой инфраструктуры мундиаля.
Специалисты Екатеринбургской электросетевой компании (входит в ОАО "МРСК Урала") провели технологическое присоединение реконструируемых и новых спортивных площадок, объектов гостевой, медицинской и транспортной инфраструктуры общей мощностью 15 МВт. Почти половина пришлась на "Екатеринбург Арену".
К концу I квартала завершится подключение временных сооружений стадиона (зоны гостеприимства, пунктов выдачи паспортов болельщиков и других) общей мощностью более 3,5 МВт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".
Для бесперебойного электроснабжения ЕЭСК в порядок приведены десятки центров питания. Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" провели масштабную диагностику и ремонт линий электропередачи 110 кВ, задействованных в электроснабжении уральской столицы.
В зону особого режима работы 11 июня - 16 июля вошли 74 электросетевых объекта. Во время мундиаля на дежурство выйдут 60 бригад, в любой момент в работу смогут включиться резервные источники снабжения электроэнергией общей мощностью не менее 2 МВт.
Для управления внешним электроснабжением объектов ЧМ-2018 внедрена геоинформационная система, разработаны спецмаршруты оперативно-выездных бригад. В зоне ответственности ЕЭСК внедрены системы видеонаблюдения на подстанциях 35-220 кВ, охранно-пожарной сигнализации и телемеханизация на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ, задействованных в схеме внешнего электроснабжения "Екатеринбург Арена".
Для предотвращения аварий и их максимально оперативной ликвидации организован ситуационный аналитический центр МРСК Урала. Он приступит к круглосуточной работе 1 мая, 17 сотрудников САЦ проходят дополнительное обучение.
С 1 июня запрещены плановые ремонты сетей на маршрутах следования клиентских групп FIFA, а 15-27 июня будет введен режим "технологической тишины" - будут разрешены только работы, связанные с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений. В ЕЭСК и "Свердловэнерго" введут особый режим, мобилизовав все силы и средства.
Стоит отметить, что в уральской столице пройдут четыре игры группового этапа: 15 июня встретятся команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, а 27 июня - Мексики и Швеции. Перед этим пройдут три тестовых матча: 1 апреля "Урал" сыграет с казанским "Рубином", 15 апреля - с ФК "Спартак Москва" и 6 мая - с пермским "Амкаром".
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