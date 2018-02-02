Столица Урала распрощается с ветхим жильем01 февраля в 17:06
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К 2035 году.
Стратегическое развитие Екатеринбурга до 2035 года будет опираться на инструменты частно-государственного и частно-муниципального партнерства, грамотное управление отходами, рост инновационной доли в структуре местного производства, экологическую безопасность и развитие сети общественного транспорта, в том числе скоростного. Об этом заявили участники заседания Программного совета стратегического развития города, состоявшегося 1 февраля в Уральском центре развития дизайна УрГАХУ.
Главной темой докладов, подготовленных чиновниками мэрии, стала актуализация Стратегического плана развития Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".
Новые подходы будут применены практически во всех сферах городской жизни. Так, в промышленности ключевым трендом станет цифровизация производства и формирование крупных отраслевых кластеров. Получат толчок к развитию новые для города отрасли: энергетическое машиностроение, производство биотехнологий, фармакология и медицинская промышленность.
Также, по словам вице-мэра по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова, новым направлением в экономическом блоке Стратегического плана должно стать развитие IT-сферы.
В итоге к 2035 году оборот предприятий обрабатывающей промышленности Екатеринбурга должны вырасти в 1,5 раза, а доля инновационной продукции в общем объеме производимых в городе товаров составит 15% — в том числе и за счет увеличения на 40% затрат на местные научные разработки.
Модернизация системы ЖКХ пройдет под знаменем концессии и частно-государственного партнерства. На это указал в своем докладе и.о. начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Брагин.
В результате реализации "коммунальной" части актуализированного стратегического плана планируется добиться снижения износа систем теплоснабжения до 60%, водопроводных сетей — до 50%, систем газо- и электроснабжения до 42%. Доля ветхого и аварийного жилого фонда к 2035 году при этом должна практически сойти на нет - составив 0,02% и 0,1% соответственно от общего объема жилого фонда.
В сфере транспортной стратегии упор будет сделан на развитие так называемой "городской мобильности" с приоритетом общественного транспорта и пешеходных маршрутов и развитием платного парковочного пространства.
При этом продолжится строительство новых транспортных развязок, дорог и мостов, ввод в строй новых выделенных полос для общественного транспорта, регулируемых перекрестков и сети безопасных пешеходных переходов, заверил вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.
Кроме того, активизируется работа по экологической санации мегаполиса. Среди планируемых мероприятий — восстановление водоемов, парков и скверов, рекультивация разрушенных промышленной эксплуатацией земель, создание лесопаркового пояса вокруг Екатеринбурга, модернизация производств, перевод транспорта на экологически чистые виды топлива, электро-и газодвигатели, строительство новых очистных сооружений, полигонов ТБО и мусороперерабатывающих производств.
Благодаря этому к 2035 году объем сброса сточных вод в городскую экосистему планируется сократить на 12,2%, а вредные выбросы в атмосферу — на 2,5%. Количество городских особо охраняемых природных территорий при этом увеличится до 40.
В данный момент на балансе муниципалитета находится 16 ООПТ местного значения. В основном это городские парки, парки-выставки и памятники ландшафтной архитектуры. Их общая площадь составляет 1,3 миллиона квадратных метров.
Подводя итоги заседания, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб пообещал в мае 2018 года вынести актуализированную редакцию Стратегического плана на рассмотрение депутатов Екатеринбургской гордумы, а в ноябре уже утвержденную ее версию — на форум "Города России-2030".
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