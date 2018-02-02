До инвестиционного уровня.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг эмитента ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" с уровня Ba1 до Ваа3. Прогноз - "позитивный", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.

"В компании удовлетворены повышением рейтинга эмитента. Этот факт свидетельствует о том, что ММК правильно сформулировал для себя приоритетные направления стратегического развития и разработал действенные инструменты для реализации своей стратегии. На сегодняшний день приоритетами для нас являются фокусировка на ключевых рынках, эффективность, регулярный возврат доходности акционерам и инвестиционная привлекательность", - отметил директор по экономике ПАО "ММК" Андрей Еремин.

Стоит отметить, что 25 января 2018 года агентство изменило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу и рейтингу приоритетного необеспеченного долга России со "стабильного" на "позитивный", подтвердив их на уровне Ва1. Основой для этого стало успешное преодоление экономикой страны последствий падения цен на нефть и введения санкций, а также изменения в фискальной политике.

Одновременно был повышен потолок странового рейтинга валютных обязательств - с Ba1/NP до Baa3/P-3. Так сказался спад обеспокоенности возможным введением контроля над движением капитала или запасами валюты.

Поднят с Baa3 до Ваа2 потолок странового рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте. Данный показатель устанавливает максимальный рейтинга, который любой зарегистрированный в данной стране эмитент, может получить для финансовых инструментов определенного типа в той или иной валюте.