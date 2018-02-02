Moody's повысило кредитный рейтинг ММК01 февраля в 18:18
- Текст
До инвестиционного уровня.
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг эмитента ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" с уровня Ba1 до Ваа3. Прогноз - "позитивный", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.
"В компании удовлетворены повышением рейтинга эмитента. Этот факт свидетельствует о том, что ММК правильно сформулировал для себя приоритетные направления стратегического развития и разработал действенные инструменты для реализации своей стратегии. На сегодняшний день приоритетами для нас являются фокусировка на ключевых рынках, эффективность, регулярный возврат доходности акционерам и инвестиционная привлекательность", - отметил директор по экономике ПАО "ММК" Андрей Еремин.
Стоит отметить, что 25 января 2018 года агентство изменило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу и рейтингу приоритетного необеспеченного долга России со "стабильного" на "позитивный", подтвердив их на уровне Ва1. Основой для этого стало успешное преодоление экономикой страны последствий падения цен на нефть и введения санкций, а также изменения в фискальной политике.
Одновременно был повышен потолок странового рейтинга валютных обязательств - с Ba1/NP до Baa3/P-3. Так сказался спад обеспокоенности возможным введением контроля над движением капитала или запасами валюты.
Поднят с Baa3 до Ваа2 потолок странового рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте. Данный показатель устанавливает максимальный рейтинга, который любой зарегистрированный в данной стране эмитент, может получить для финансовых инструментов определенного типа в той или иной валюте.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
01 февраля в 19:57
На Среднем Урале появится единая карта социальных услуг
Для удобства жителей.01 февраля в 19:42
На Среднем Урале мужчина пойдет под суд за ограбление инкассатора
Напарника ищут.01 февраля в 19:05
177 пострадавших в ДТП свердловчан не дождались скорых
За 2017 год.01 февраля в 19:01
СКР: к трагедии в Югре привела халатность сотрудников ГИБДД Башкирии
Завершено расследование.01 февраля в 19:01
"Держитесь, скоро лето": арамильским дольщикам назвали сроки сдачи их долгостроев
Все решит Зеленая Роща?01 февраля в 18:50
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.01 февраля в 18:37
253 врача получат по миллиону за работу в свердловской глубинке
Деньги есть, специалистов нет.01 февраля в 18:32
Свердловские гостиницы получат налоговые льготы
Ради мундиаля.01 февраля в 18:30
Главный тюменский следователь взял на контроль дело о гибели многодетной матери
Которую зарезал бывший муж.01 февраля в 18:18
Moody's повысило кредитный рейтинг ММК
До инвестиционного уровня.01 февраля в 18:17
"Классная" очередь поперек горла екатеринбуржцев
Без доступа в лицеи и гимназии.01 февраля в 18:14
Среднему Уралу улучшили бюджетный прогноз
В 2030 году доход казны превысит расходы.01 февраля в 18:05
Аэропорт "Кольцово" готовится принять гостей ЭКСПО
Хотя Екатеринбург еще не победил.01 февраля в 17:55
Водитель трамвая отобрала у второклассника рюкзак
Захотев "поиграть".01 февраля в 17:49
Педагоги Кировского района Екатеринбурга померились талантами
И получили подарки.
Главные новости
- 01 февраля в 19:01СКР: к трагедии в Югре привела халатность сотрудников ГИБДД Башкирии
- 01 февраля в 19:01"Держитесь, скоро лето": арамильским дольщикам назвали сроки сдачи их долгостроев
- 01 февраля в 18:50Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
- 01 февраля в 18:17"Классная" очередь поперек горла екатеринбуржцев
- 01 февраля в 17:35Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли
Аналитика
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.
ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?
Готовьте чемоданы!